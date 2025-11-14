Aksident i rëndë në Zajm të Klinës, 7 të lënduar
Një aksident i rëndë ka ndodhur sot rreth orës 18:40 në magjistralen Pejë-Prishtinë, saktësisht në fshatin Zajm të Klinës. Rastin për Lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënës polici për rajonin e Pejës, Fadil Gashi, ku ka bërë të ditur se në aksident janë përfshirë tre vetura, raporton lajmi.net Gashi njoftoj se si pasojë të aksidentit kanë…
Një aksident i rëndë ka ndodhur sot rreth orës 18:40 në magjistralen Pejë-Prishtinë, saktësisht në fshatin Zajm të Klinës.
Rastin për Lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënës polici për rajonin e Pejës, Fadil Gashi, ku ka bërë të ditur se në aksident janë përfshirë tre vetura, raporton lajmi.net
Gashi njoftoj se si pasojë të aksidentit kanë mbetur të lënduar 7 persona, të cilët janë dërguar në Spitalin Rajonal të Pejës për trajtim.
“Policia është njoftuar se rreth orës orës 18:40 për një aksident trafiku të ndodhur në magjistralen Pejë–Prishtinë, saktësisht në fshatin Zajm të Klinës. Në aksident janë përfshirë tre vetura, ndërsa si pasojë e përplasjes shtatë persona kanë pësuar lëndime trupore. Të lënduarit janë transportuar për trajtim mjekësor në Spitalin Rajonal të Pejës. Njësitë kompetente të Policisë kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe po vazhdojnë me hetimin e shkaqeve të aksidentit”, ka bërë të ditur Gashi./Lajmi.net/