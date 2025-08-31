Aksident i rëndë në Zabel të Ulët të Drenasit, vdes një e mitur dhe lëndohen 4 persona

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur sot rreth orës 17:00 në fshatin Zabel të Ulët të Drenasit. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë së Kosovës, Flora Ahmeti e cila ka thënë se në këtë aksident ka qenë i përfshirë një automjet. Ahmeti ka thënë se një e mitur ka vdekur si pasojë e…

31/08/2025 18:47

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur sot rreth orës 17:00 në fshatin Zabel të Ulët të Drenasit.

Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë së Kosovës, Flora Ahmeti e cila ka thënë se në këtë aksident ka qenë i përfshirë një automjet.

Ahmeti ka thënë se një e mitur ka vdekur si pasojë e aksidentit dhe janë lënduar katër persona të tjerë, shkruan lajmi.net.

“Vdekja e viktimës (e mitur) është konstatuar nga ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes, ndërkohë që personat e lënduar janë dërguar për tretman mjekësor. Me rastin po merret njësiti i trafikut rajonal”, ka thënë Ahmeti për lajmi.net. /Lajmi.net/

