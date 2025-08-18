Aksident i rëndë në Llapushnik, dyshohet për dy të vdekur
Dy persona kanë humbur jetën sonte në një aksident zinxhiror në rrugën Prishtinë-Pejë, në Llapushnik. Aksidenti ka ndodhur afër Arllatit dhe përfshiu disa vetura. Ndërsa raportohet se një tjetër person i aksidentuar është dërguar në gjëndje të rëndë në QKUK. Policia e Kosovës ende nuk ka dal me një përgjigje zyrtare për këtë aksident të…
Lajme
Dy persona kanë humbur jetën sonte në një aksident zinxhiror në rrugën Prishtinë-Pejë, në Llapushnik.
Aksidenti ka ndodhur afër Arllatit dhe përfshiu disa vetura.
Ndërsa raportohet se një tjetër person i aksidentuar është dërguar në gjëndje të rëndë në QKUK.
Policia e Kosovës ende nuk ka dal me një përgjigje zyrtare për këtë aksident të rëndë.