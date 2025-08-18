Aksident i rëndë në Llapushnik, dyshohet për dy të vdekur

Dy persona kanë humbur jetën sonte në një aksident zinxhiror në rrugën Prishtinë-Pejë, në Llapushnik. Aksidenti ka ndodhur afër Arllatit dhe përfshiu disa vetura. Ndërsa raportohet se një tjetër person i aksidentuar është dërguar në gjëndje të rëndë në QKUK. Policia e Kosovës ende nuk ka dal me një përgjigje zyrtare për këtë aksident të…

18/08/2025 23:30

Dy persona kanë humbur jetën sonte në një aksident zinxhiror në rrugën Prishtinë-Pejë, në Llapushnik.

Aksidenti ka ndodhur afër Arllatit dhe përfshiu disa vetura.

Ndërsa raportohet se një tjetër person i aksidentuar është dërguar në gjëndje të rëndë në QKUK.

Policia e Kosovës ende nuk ka dal me një përgjigje zyrtare për këtë aksident të rëndë.

