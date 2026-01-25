Aksident i rëndë në Fier, vdes 35-vjeçari

Shqipëri – Një aksident me vdekje ka ndodhur pasditen e sotme në aksin Fier-Libofshë në fshatin Agim Një 35-vjeçar ka dalë nga rruga teksa ka qenë duke udhëtuar me motor dhe për pasojë ka marrë lëndime të shumta, shkruan A2 CNN. Ai është transportuar me urgjencë drejt spitalit Rajonal Fier, por nuk ka mundur t’u shpëtojë…

Lajme

25/01/2026 19:20

Shqipëri – Një aksident me vdekje ka ndodhur pasditen e sotme në aksin Fier-Libofshë në fshatin Agim

Një 35-vjeçar ka dalë nga rruga teksa ka qenë duke udhëtuar me motor dhe për pasojë ka marrë lëndime të shumta, shkruan A2 CNN.

Ai është transportuar me urgjencë drejt spitalit Rajonal Fier, por nuk ka mundur t’u shpëtojë plagëve të marra dhe ka humbur jetën gjatë rrugës për në spital.

Në vendngjarje kanë shkuar menjëherë shërbimet e policisë dhe grupi hetimor të cilët po punojnë për përcaktimin e shkaqeve të këtij aksidenti me pasoja fatale.

Njoftimi i policisë

Në aksin rrugor “Fier-Libofshë”, shtetasi Xh. K., rreth 35 vjeç, duke drejtuar një motomjet pa targa, ka humbur kontrollin e motomjetit dhe ka dalë nga rruga.

Si pasojë e daljes së motomjetit nga rruga ka humbur jetën shtetasi Xh. K.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.

Artikuj të ngjashëm

January 25, 2026

Kamerat e sigurisë në kryeqytet rrisin efektivitetin në trafikun rrugor

January 25, 2026

Peci apel qytetarëve: Ta ruajmë mjedisin, kostoja e dëmeve nga vërshimet...

Lajme të fundit

Kamerat e sigurisë në kryeqytet rrisin efektivitetin në trafikun rrugor

Peci apel qytetarëve: Ta ruajmë mjedisin, kostoja e...

19-vjeçarja nga Kosova mahnit në skenën e “The...

​Edi Rama vizitë 3-ditore në Izrael, takim me Netanjahun