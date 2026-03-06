Aksident i rëndë në “Dardani”, Policia dhe Ambulanca në vendin e ngjarjes
Një aksident i rëndë ka ndodhur në lagjen “Dardania” në Prishtinë. Nga pamjet që ka siguruar lajmi.net, shihet që Policia dhe Ambulanca tashmë janë në vendin e ngjarjes. Indikacionet e para janë që aksidenti ka ndodhur mes një veture dhe motoçiklete. Lajmi.net do ju mbaj të informuar mbi rastin.
