Aksident i rëndë në “Dardani”, Policia dhe Ambulanca në vendin e ngjarjes

Një aksident i rëndë ka ndodhur në lagjen “Dardania” në Prishtinë. Nga pamjet që ka siguruar lajmi.net, shihet që Policia dhe Ambulanca tashmë janë në vendin e ngjarjes. Indikacionet e para janë që aksidenti ka ndodhur mes një veture dhe motoçiklete. Lajmi.net do ju mbaj të informuar mbi rastin.  

Lajme

06/03/2026 23:07

Lajmi.net do ju mbaj të informuar mbi rastin.

 

