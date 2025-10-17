Aksident i rëndë në autostradën Prishtinë-Prizren
Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur sot në orët e mëngjesit në autostradën Prishtinë-Prizren. Sipas pamjeve një kamion duket se ka dalë nga rruga. Bazuar në pamje shihet se në aksident janë përfshirë dy kamionë Nuk dihet nëse ka të lënduar apo viktima nga ky aksident. KosovaPress ka kontaktuar Policinë e Kosovës për të…
Lajme
Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur sot në orët e mëngjesit në autostradën Prishtinë-Prizren.
Sipas pamjeve një kamion duket se ka dalë nga rruga.
Bazuar në pamje shihet se në aksident janë përfshirë dy kamionë
Nuk dihet nëse ka të lënduar apo viktima nga ky aksident.
KosovaPress ka kontaktuar Policinë e Kosovës për të mësuar më shumë detaje.