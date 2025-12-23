Aksident i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova”, një i lënduar

Një person ka pësuar lëndime trupore si pasojë e një aksidenti ka ndodhur në autostradën “Ibrahim Rugova”, konkretisht në segmentin Duhël-Suharekë. Rastin për LAjmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë, Bajram Krasniqi. Krasniqi bëri të ditur se në aksident ishte përfshirë një veturë. “Rreth orës 13:30, policia është njoftuar se ka ndodhur një aksident trafiku…

Lajme

23/12/2025 15:15

Një person ka pësuar lëndime trupore si pasojë e një aksidenti ka ndodhur në autostradën “Ibrahim Rugova”, konkretisht në segmentin Duhël-Suharekë.

Rastin për LAjmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë, Bajram Krasniqi.

Krasniqi bëri të ditur se në aksident ishte përfshirë një veturë.

“Rreth orës 13:30, policia është njoftuar se ka ndodhur një aksident trafiku në autostradë, segmenti Duhël-Suharekë. Njësia policore e trafikut për kontroll të autostradës, njofton se në aksident është përfshirë një veturë dhe si pasojë e aksidentit, një person ka kërkuar ndihmë mjekësore. Njësia policore është marrë me procedurat në vendngjarje”, deklaroi ai.

Artikuj të ngjashëm

December 23, 2025

Kërkohet plan për zgjedhjet, Malisheva zona më e rrezikuar nga ndërprerjet...

Lajme të fundit

Kërkohet plan për zgjedhjet, Malisheva zona më e...

Shemi i ‘Ilirëve’ varroset nesër në varrezat në Arbëri në Prishtinë

“Mos fol për mamin tem” – Eskalon keq...

Vuçiq konfirmon bisedimet për t’ia shitur NIS-in një kompanie hungareze