Aksident i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova”, një i lënduar
Një person ka pësuar lëndime trupore si pasojë e një aksidenti ka ndodhur në autostradën “Ibrahim Rugova”, konkretisht në segmentin Duhël-Suharekë.
Rastin për LAjmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë, Bajram Krasniqi.
Krasniqi bëri të ditur se në aksident ishte përfshirë një veturë.
“Rreth orës 13:30, policia është njoftuar se ka ndodhur një aksident trafiku në autostradë, segmenti Duhël-Suharekë. Njësia policore e trafikut për kontroll të autostradës, njofton se në aksident është përfshirë një veturë dhe si pasojë e aksidentit, një person ka kërkuar ndihmë mjekësore. Njësia policore është marrë me procedurat në vendngjarje”, deklaroi ai.