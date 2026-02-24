Aksident fatal në Tiranë, vetura përplas për vdekje një 7-vjeçar
Një aksident me fatalitet ka ndodhur këtë mesditë në rrugën “Kastriotët” në Tiranë.
Siç raporton A2CNN, një automjet me drejtues ende të paidentifikuar, ka përplasur një 7 vjeçar, dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes.
Sipas raportimeve, i mituri ka vdekur në spital.
Grupi hetimor po punon për identifikimin dhe kapjen e drejtuesit të automjetit, si dhe për sqarimin e rrethanave të aksidentit.