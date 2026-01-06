AKR mbetet jashtë Kuvendit, asnjëri nga katër kandidatët në listën e LDK-së nuk morën vota të mjaftueshme
Lajme
Aleanca Kosova e Re nuk do të jetë pjesë e legjislaturës së re.
Ky subjekt politik pati në listën e LDK-së katër kandidatë, por që asnjëri num i mori votat e mjaftueshme për të siguruar një ulëse në Kuvend, transmeton lajmi.net.
Ekrem Mustafa, Myzejene Selmani, Bejtush Gashi dhe Gafurr Ibrahimi ishin kandidatët e AKR-së në listën e LDK-së.
Më së shumti vota nga kët të katërtit mori Bejtush Gashi. Ai siguroi 1966 vota.
Myzejene Selmani pati 1844 vota, Ekrem Mustafa 1795 vota, kurse Gaufrr Ibrahimi 801 vota./lajmi.net/