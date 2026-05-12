AKR-ja nuk garon në zgjedhjet e 7 qershorit
Aleanca Kosova e Re ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e parakohshme që do të mbahen më 7 qershor.
Në një njoftim për media, ky subjekt politik ka thënë se në këtë fazë nuk e konsideron garimin në procese zgjedhore.
“Ky është një vendim i menduar me përgjegjësi dhe me fokus të plotë tek e ardhmja e AKR-së. Në periudhën në vijim, energjia jonë do të përqendrohet në ristrukturimin e tërësishëm të partisë, riorganizimin e brendshëm, krijimin e një platforme të hapur për ide dhe hartimin e një programi modern që adreson realisht sfidat dhe nevojat e qytetarëve të Kosovës.”, thuhet në njoftim.
AKR-ja ka deklaruar se qytetarët kanë nevojë për një alternativë serioze, profesionale dhe të besueshme politike.
“Prandaj, ky proces reformimi synon ta pozicionojë AKR-në si një forcë politike për të gjithë ata që kanë humbur besimin tek politika dhe tek mënyra se si është bërë politika deri më sot.”, thuhet ndër të tjerash në njoftim.