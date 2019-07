AKP tërheq tri njësi nga shitja e aseteve me likuidim

Të gjitha këto prona ishin paraparë për t’u shitur përmes Shitjes së Aseteve përmes Likuidimit nr. 48, e cila do të mbahet me datë 17 korrik 2019, thuhet në njoftim.

Lista e aseteve që janë në shitje përmes Shitjes së Aseteve nr. 48 përfshinë asete të ndërmarrjeve shoqërore nga regjione të ndryshme të Kosovës dhe mund të gjendet në web faqen e AKP-së: www.pak-ks.org.

Dorëzimi i ofertave do të mbahet me datë 17 korrik 2019 në sallën e Hotelit Grand në Prishtinë, kur edhe do të mbahet ceremonia e hapjes së ofertave. /Lajmi.net/