Akordoi penallti kontroverse – momenti shokues kur gjyqtari nxjerr alltinë në fushën e futbollit

Në fund të ndeshjes, lojtarët protestuan ndaj gjyqtarit për një penallti kontroverse, por reagimi i tij heshti të gjithë.

Pamje shokuese të momentit kur një gjyqtar në Honduras nxori alltinë për të qetësuar kritikat ka bërë bujë të madhe nëpër rrjetet sociale, përcjell lajmi.net.

Kjo ngjarje ka ndodhur në një ligë amatore, në qytetin e La Jigua dhe sipas mediave lokale gjyqtari nxori alltinë për vetëmbrojtje.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell videon për të cilën bëhet fjalë. /Lajmi.net/

😳 A referee pulled a gun to defend himself from a mob in a small town in Copan, Honduras.

All this after fans and players were not happy with some of his decisions during the game. pic.twitter.com/YJcisnjD1w

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) August 18, 2021