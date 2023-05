Akordohet penallti në derbin Milan – Inter, gjyqtari bëhet “pishman” pas rishikimit me VAR Është akorduar penallti për Interin në ndeshjen kundër Milanit në Ligën e Kampionëve, e cila më pas është anuluar. Lautaro Martinez u rrëzua në zonën e rreptësisë, me gjyqtarin kryesor që e akordoi 11 metërsh, shkruan lajmi.net. Megjithatë, gjyqtari kryesor pas rishikimit me sistemin VAR, e anuloi penalltinë. Kur po rrjedhë minuta e 33-të në…