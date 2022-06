Akciza e naftës s’u hoq, ministrja Hajdari: Na thanë shtetet tjera se është gabim

Në emisionin “Këndi i Debatit”, Hajdari deklaroi se është në komunikim të vazhdueshëm me vendet siç është Maqedonia Veriore, mirëpo thotë se ata nuk po i propozojnë që edhe Kosova të merr një vendim të tillë.

Siç thotë ajo, shtetet në fjalë i kanë thënë se nuk është vendim i drejtë të ulet akciza.

“Ne pse nuk shkuam për opsionin për të ulur akcizën ose për TVSH-në është krejt për shkak të mësimeve nga gabimet e shteteve që na kanë komunikuar, se nuk ka qenë një vendim i drejtë. Unë jam konsultuar edhe me ministrat e rajonit si me atë nga Maqedonia Veriore, ministrin Bekteshi me të cilin jam në komunikim të përditshëm më thotë se ne e kemi rregullatorin e naftës dhe ne po i bëjmë kalkulimet, por prapë se prapë çmimi po rritet ndonëse ne e kemi ulur akcizën dhe është një mësim nga vetë përvoja e tyre që nuk na propozon që ne të marrim të njëjtin vendim”, tha Hajdari.