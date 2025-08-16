AKB: KEDS dhe ZRRE po shantazhojnë bizneset, mijëra vende pune në rrezik
Lajme
Aleanca Kosovare e Bizneseve ka reaguar ashpër ndaj veprimeve të KEDS-it dhe Zyrës së Rregullatorit për Energji, të cilat sot kanë nisur çkyçjen të qindra bizneseve nga energjia elektrike. AKB e ka cilësuar këtë veprim si arbitrar, represiv dhe shkatërrues për ekonominë e Kosovës.
Sipas AKB-së, si pasojë e këtyre çkyçjeve mijëra vende pune janë në rrezik, humbjet ekonomike mund të shkojnë në dhjetëra miliona euro dhe sektori privat po përballet me shantazh të paprecedent.
AKB kërkon ndalim të menjëhershëm të çkyçjeve, duke bërë të ditur se mbi 400 njësorë u është ndërprerë furnizimi automatikisht, ndërsa shumë të tjerë po përballen me ndërprerje manuale. Organizata kërkon shtyrje të afateve dhe ndërhyrje urgjente të Qeverisë.
“Nëse nuk ndalet ky abuzim, AKB paralajmëron masa demokratike për mbrojtjen e bizneseve dhe ekonomisë së vendit,” thuhet në reagimin e Aleancës Kosovare të Bizneseve.