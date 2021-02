Ajaxi në ‘krizë’, UEFA pezullon Andre Onana për 12 muaj

E gjitha kjo ndodhi si huti e shkaktuar nga Onana, ku ai pa qëllim ka pirë një ilaç të gruas së tij, i cili më pas ka ndikuar që të dënohet për këtë gjë. Substanca është gjetur gjatë në urinën e tij pas një testi që ai ka pasur më 30 tetor.

“Në mëngjesin e 30 tetorit, Onana ndihej keq. Ai donte të pinte një pilulë për të lehtësuar sikletin. Sidoqoftë, pa e ditur, ai mori Lasimac, një ilaç që gruaja e tij ishte përshkruar më parë. Konfuzioni i Onanës rezultoi që ai të marrë gabimisht ilaçet e gruas së tij, duke bërë që kjo masë të merret nga UEFA kundër portierit”, njoftuan Ajaxi përmes komunikatës së tyre për shtyp.

Drejtori menaxhues Edwin van der Sar: “Ne në mënyrë të qartë heqim dorë nga ilaçet që rrisin performancën, padyshim që qëndrojmë për një sport të pastër”, u shpreh ai

Ish-portieri legjendar i Manchester United thotë se ata kishin shpresuar që do të ishte një pezullim më i shkurtër për arsye se Onana nuk kishte qëllim forcimin e trupit ose përformancës së tij./Lajmi.net/

