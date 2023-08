Ajaxi arrin marrëveshje me portierin nga Kosova, paguan 12 milionë euro për të

Sipas raportimeve në mediat e huaja, Ramaj tashmë është pajtur me kushtet që ka ofruar klubi me histori në Holandë, shkruan Lajmi.net

Shifra që pritet të paguaj skuadra e Ajaxit për portierin e Eintracht Frankfurtit është 12 milionë euro (përfshi edhe bonuset).

Ramaj ka lindur në Gjermani por ka prejardhjen nga Gjakova e Kosovës. Ai momentalisht është portieri i Kombëtares së Gjermanisë në grupmoshat e reja./Lajmi.net/

🚨 – JUST IN: Ajax are very close to signing goalkeeper Diant Ramaj from Eintracht Frankfurt. Verbal agreement already done. Clubs close to agreement too now. [@telegraaf] pic.twitter.com/ei1aLbHVCA

