AJ premton përpara meçit me Franklin: Nuk jam i shkatërruar nga lufta, jam ende i freskët Anthony Joshua premton spektakël në meçin e tij ndaj Jermaine Franklin. Më 1 prill AJ do të rikthehet në ring përballë boksierit Jermaine Franklin, transmeton lajmi.net. Joshua është në rrugën e rikthimit pas dy humbjeve radhazi ndaj Oleksandr Usyk dhe humbjes së kampionatit të tij të unifikuar botëror në peshat e rënda. AJ do të…