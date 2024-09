AIP u bënë thirrje institucioneve publike për publikim pro-aktiv të informatave Me rastin e Ditës Ndërkombëtare për Qasje Universale në Informacion, Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP), u bën thirrje institucioneve publike që të rrisin transparencën dhe llogaridhënien përmes publikimit pro-aktiv të informacioneve me vetiniciativë. Në kuadër të shënimit të kësaj dite, agjencia, me moton “Transparenca për të gjithë; Dokumentet Publike Janë Tuajat”, ka organizuar “Javën…