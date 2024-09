“Ai jeton në Kosovë, është i ndershëm, qe 25 vjet nuk e ka asnjë skandal”, Çitaku me lëvdata për Bedri Hamzen

Nënkryetarja e Partisë Demokrtike të Kosovës (PDK), Vlora Çitaku e ka lavdëruar Bedri Hamzën, kandidatin e këtij subjekti politik për kryeministër.

Çitaku e ka quajtur Hamzën të ndershëm e punëtor.

Ajo ka thënë se Hamza shumicën e kohës ka shërbyer në institucione ku ka qenë paraja, por përkundër kësaj nuk ka asnjë aferë apo skandal.

Tutje, ka thënë se Hamza jeton në Mitrovicë, në një banesë bashkë me familjen e tij dhe udhëton çdo ditë në Prishtinë.

“Jam e bindur e do të bideni edhe ju, që kandidati ynë për kryeministër. Nuk janë virtype të vogla me qenë I ndershëm, punëtor, me I realize premtimet. Me qenë 25 vite në shërbim publik, shumicën e kohës te paraja e mos me pas asnjë aferë apo skandal. Me jetu në Mitrovicë, me një banesë, me familjen e tij, edhe me udhëtu çdo ditë Prishtinë. Ai është një njeri serioz, ai jeton në Kosovë, jeton me ne”, ka thënë Çitaku