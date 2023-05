“Ai djali ma i miri, me flokë të bardha”, qytetarët thonë bindshëm se Luizi do ta fitoj “BBVA” Sonte do të mbahet finalja e madhe e “Big Brother VIP Albania”. Luizi është banori pretendent për ta fituar, shkruan lajmi.net. Kamera jonë ka dalur të pyes qytetarët lidhur me fituesin e këtij edicioni. Bindshëm përgjigjen e tyre e kanë nxjerrë fitues këngëtarin shkodran. Përgjigjet e tyre i ndiqni mëposhtë: