Ahmeti uron Ramën: Sot, nuk ka më akt patriotik se Shqipëria evropiane
Edi Rama, sot edhe zyrtarisht e ka nisur detyrën si kryeministër i Shqipërisë. Ai do ta drejtojë qeverinë në mandatin e katërt. Në Kuvendin shqiptar, sot u votua edhe programi qeverisës. Me këtë rast, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, ka dërguar urime te miku i tij. “Të uroj si vëllau vëllaun për…
Edi Rama, sot edhe zyrtarisht e ka nisur detyrën si kryeministër i Shqipërisë.
Ai do ta drejtojë qeverinë në mandatin e katërt.
Në Kuvendin shqiptar, sot u votua edhe programi qeverisës.
Me këtë rast, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, ka dërguar urime te miku i tij.
“Të uroj si vëllau vëllaun për rizgjedhjen në krye të Qeverisë shqiptare me uratat më të sinqerta për suksese në zbatimin e programit qeverisës”, tha Ahmeti.
Ahmeti deklaroi se sot, nuk ka akt më patriotik kombëtar se sa Shqipëria evropiane dhe ky rrugëtim duhet të mbështetet nga të gjithë.
“Përkushtimi yt dhe i Shqipërisë për integrim europian është shembullor dhe uroj të na shërbejë si nxitje që ti bashkangjitemi edhe ne Shqiperisë në këtë rrugëtim. Edi, të uroj shëndet e mbarësi në këtë mandat kaq të rëndësishëm për Shqipërinë dhe shqiptarët, por edhe për rajonin. Të priftë e mbara ty dhe Shqipërinë”, theksoi ai.
Urimi i plotë:
I nderuar Kryeministër i Republikës së Shqipërisë, i dashur Edi
Të uroj si vëllau vëllaun për rizgjedhjen në krye të Qeverisë shqiptare me uratat më të sinqerta për suksese në zbatimin e programit qeverisës.
Ne na ke përkrah, në mbështetje të Shqipërisë europiane dhe të ecjes pa asnjë ndalesë, me hapa të sigurt dhe të shpejtë, drejt integrimit të plotë europian.
Sot, nuk ka akt më patriotik kombëtar se sa Shqipëria europiane dhe ky rrugëtim duhet të mbështetet nga të gjithë.
Më 19 korrik të vitit 2022, Shkupi dhe Tirana i filluan bashkë negociatat në Bruksel, ndërsa sot , Shqipëria ka hapur gati se të gjitha kapitujt negociues, ndërsa Maqedonia e Veriut e ka humbur rrugën drejt kryeqendrës europiane.
Ngecja e Maqedonisë së veriut në rrugëtimin europian dhe rritja e ndikimeve serbo-ruse në vend paraqet shqetësim të madh për ne, bashkë edhe me cënimin e rëndë të barazisë etnike nëpërmjet të rrënimit të Marreveshjes paqësore të Ohrit nga viti 2001.
Përkushtimi yt dhe i Shqipërisë për integrim europian është shembullor dhe uroj të na shërbejë si nxitje që ti bashkangjitemi edhe ne Shqiperisë në këtë rrugëtim.
Edi, të uroj shëndet e mbarësi në këtë mandat kaq të rëndësishëm për Shqipërinë dhe shqiptarët, por edhe për rajonin.
Të priftë e mbara ty dhe Shqipërinë