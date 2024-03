Ahmeti takon Shefen e Zyrës së KE-së në Prishtinë: Manastiri i Deçanit është sinjal që Kosova mund t’i bashkohet KE-së

“Fillimisht Zëvendësministri Ahmeti e uroi znj. Hennesy për emërimin e saj duke ofruar gatishmërinë e plotë të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës për të vazhduar dhe thelluar bashkëpunimin e mëtutjeshëm me Zyrën e Këshillit të Evropës në Kosovë.”

Zëvendësi i Gërvallës ka theksuar rëndësinë e anëtarësimit të Kosovës në Këshill të Evropës dhe e ka njoftuar për hapat që ka marrë Kosova për plotësimin e kushteve.

“Z. Ahmeti më tej duke theksuar rëndësinë e jashtëzakonshme të anëtarësimit të Republikës së Kosovës në Këshill të Evropës, njoftoi në lidhje me hapat pozitive që ka ndërmarrë Republika e Kosovës në plotësimin e para kushteve të ngritura nga raportuesit.”

Hennesy ka shprehur kënaqësinë për emërimin e saj në këtë pozitë.

“Nga ana e saj Shefja e Zyrës së Këshillit të Evropës në Kosovë znj. Hennesey, shprehu kënaqësinë për emërimin e saj në këtë pozitë dhe realizimin e takimit, veçanërisht në këtë kohë të dinamizmit të raporteve Kosovë – Këshill të Evropës, duke ofruar gatishmërinë e saj për bashkëpunim të plotë dhe shtyrjen përpara të projekteve konkrete e që janë në fushëveprim dhe mandat të kësaj zyre.”

Hennesy ka përgëzuar institucionet e Kosovës për zbatimin e vendimit të Kushtetueses për pronat e Manastirit të Deçanit. Ajo ka thënë se ky është sinjal dhe mesazh i fuqishëm që Kosova është e gatshme t’i bashkohet Këshillit të Evropës.

“Në veçanti znj. Hennesey, shprehu përgëzimin për institucionet e Republikës së Kosovës për implementimin e vendimit të Gjykatës Kushtetuese në lidhje me pronat e Manastirit të Deçanit, duke shtuar se ky është sinjal dhe mesazh i fuqishëm që Kosova është e gatshme t’i bashkohet Këshillit të Evropës, si institucion i cili ndër të tjerash ka fushëveprim edhe sundimin e ligjit.”

“Sa i përket bashkëpunimit bilateral, znj. Hennesy njoftoi edhe në lidhje me prioritetet e punës së saj duke u fokusuar në temat që lidhen veçanërisht me Qeverisjen Lokale, çështjet sociale, të drejtat e njeriut me theks projektet e ndërlidhura me barazi gjinore, orientime seksuale si dhe mbështetjen për zbatimin në praktik të Konventës së Stambollit.” /Lajmi.net/