Ahmeti për rastin e 9-vjeçares që u kafshua nga qenët, drejton gishtin nga niveli qendror

Kreu i Prishtinës, Shpend Ahmeti ka reaguar lidhur me rastin e 9-vjeçares që u kafshua nga qenët endacak.

Përmes një postimi në Facebook, Ahmeti ka thënë se tre vite që ka dërguar shkresa tek institucionet e nivelit qendror për qentë endacak.

Ai po ashtu ka thënë se po bëjnë strehimore, dhe po trajtojnë qentë e po i kthejnë në rrugë. Edhe po i ushqejnë që mos të jenë agresiv.

Postimi i plotë:

Ka më shumë se tre vite që kam dërgu shkresa e shkresa tek institucionet e nivelit qendror per qentë endacak. Në mes tjerash kam kërkuar strategji nacionale për këtë çështje.

Komuna e Prishtinës është komuna që ka shpenzuar më së shumti në trajtim, dhe komuna që ka respektuar në përpikmëri Ligjin për Mbrojtjen e Drejtave të Kafshëve. Lehtë është me kalu Ligj në letër evropian e mandej mos me u marr me këtë punë.

Çfarë ka ndodhur me 1.3 milion Euro të ndara nga Niveli Qendror për këtë çështje?

Edhe në letren e dërguar te Këshilli i Sigurisë ku km këkrkuar që kjo çështje të trajtohet si çeshtje e sigurisë, jam pritur me përçmim.

E kam thënë se kur të ndodhin tragjeditë, vajtojmë.

Ne po bëjmë strehimore, dhe po trajtojmë qentë e po i kthejmë në rrugë. Edhe po i ushqejmë që mos të jenë agresiv.

Por kjo nuk mund të bëhet vetëm në Prishtinë edhe vetëm nga Prishtina. Kësaj radhe është kafshim e lëndim, po herën tjetër? Mandej kalojmë në esktremin tjetër. /Lajmi.net/