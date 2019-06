Kryetari i komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti ka paralajmëruar fillimin e ndërtimit të parkingut nëntokësor në Prishtinë me mbi 500 vendparkime.

Ahmeti përmes një postimi në faqen e tij zyrtare në Twitter, ka shkruar se Organi Shqyrtues i Prokurimit i ka dhënë të drejtë Komunës së Prishtinës për parkingun nëntokësor.

“OSHP i ka dhënë të drejtë Komunës për parkingun nëntokësor dhe për procedurat e ndjekura, prandaj tani mund të vazhdojmë. Parkingu nëntokësor me mbi 500 vendparkime do të fillojë sivjet. Parku sipër do të zgjerohet”, ka shkruar ai. /Lajmi.net/