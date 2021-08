Ahmeti: Me e rrit numrin e të vaksinuarve, duhet me e kushtëzu me regjistrim të kerrit

Tani për tani në gjithë vendin janë mbi 20 mijë raste aktive të të prekurve me këtë virus.

Por pavarësisht situatës mjaftë të rënduar, qytetarë të paktë janë duke bërë vaksinimin antiCOVID.

Kurse i pari i Prishtinës, Shpend Ahmeti në formë shakaje ka bërë një krahasim se si të binden qytetarët për t’u vaksinuar.

Ai tha se për të rritur numrin e të vaksinuarve, duhet të kushtëzohet me regjistrim të veturave, transmeton lajmi.net.

Tutej ai bëri thirrje për vaksinim antiCOVID.

Postimi i plotë:

Me e rrit numrin e te vaksinuarve, duhet me e kushtëzu me regjistrim të kerrit . Pa u vaksinu s’mundesh me regjistru. Nga përvoja kjo funksionon në Kosovë. .

Ama seriozisht, vaksinohu!