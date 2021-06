Ahmeti: Manastiri i Deçanit po shpërndanë gënjeshtra

Ahmeti ka demantuar këto pretendime, duke thënë shkurt se kjo nuk është e vërtetë.

“Thjesht nuk është e vërtetë asnjëra akuzë. Pse duhet të shpërndani gënjeshtra”, shkruan Ahmeti në Twitter.

Ndërkaq, pas aksioneve të PSD’së në objektin e Kishës Ortodokse Serbe në kampusin e UP’së, përmes në postimi në Twitter, nga Manastiri i Deçanit kanë thënë se ky aksion nga aktivistët dhe studentët sipas tyre i ka inkurajuar kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti dhe kryeministri Albin Kurti.

Simply not true on both counts! Why do you have to spread lies?@DecaniMonastery #FakeNews pic.twitter.com/9IEzSFgS32

