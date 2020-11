Ahmeti kundërshton masat e reja, vë në pah parimet paradoksale të qeverisë

Me anë të një postimi në Facebook, ai ka thënë se është paradoksale se si Prishtina është vendosur në zonën e kuqe, teksa Lipjani e Graçanica në zonën e gjelbër, pavarësisht afërsisë në distancë që kanë këto komuna, shkruan lajmi.net.

Ai ka shtuar se në zonën e gjelbër janë vendosur komuna të cilat nuk bëjnë asnjë testim.

Postimi i plotë:

Sistemi i qeverisë për masa:

– Prishtina në zonën e kuqe, e Lypjani e Gracanica zonë e gjelbërt thua se jemi qindra kilometra larg.

– në qoftë se një komunë nuk e teston askënd, pra nuk ka raste pozitive atëherë është në zonën e gjelbërt

Prishtina me 12000 teste natyrisht se ka me dal me numër më të madh se sa Ferizaji me 350 teste.

#jombylljes me keso parimesh e kriteresh!

#jombylljes pa ndihme ekonomike për bizneset dhe qytetarët. /Lajmi.net/