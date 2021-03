Ahmeti: Komuna do ta përballonte koston prej 9 milionëve për ta ndërtuar sallën koncertale

Komuna e Prishtinës ka shpalosur tri projekt-propozimet për ndërtimin e Sallës Koncertale në ish shtëpinë e mallrave “Gërmia”. Projektet ideore u konsideruan si fenomenale dhe do të ruanin trashëgimin dhe memorien e ish Gërmisë. Derisa u tha se tek javën e ardhshme do të dihet se cili projekt do të përzgjidhet nga komuna.