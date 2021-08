Ahmeti: Kadri Veselin e kam menduar si CIA-n, por u befasova me sinqeritetin e tij

Ai ka thënë se “Hashim Thaçi nuk mund t’ia mohojë askush arritjet, të cilat kanë qenë shumë të rëndësishme për Kosovën”

Ai ka folur edhe për ish kreun e PDK-së z. Kadri Veseli. Ai ka thënë se është befasuar me Kadri Veselin. Ai thotë se “në fillim e kam menduar diqysh si SHIK, e kam menduar si të fshehtë po edhe më si dhelpër, por ai ka qenë shumë i sinqertë pasi e kam njohur”. Shpend Ahmeti me tutje thekson se “e kam telefonuar para se të niset në Hagë dhe është befasuar me këtë telefonatë”.

Ai ka thënë se “si njeri e kam menduar ndryshe, sepse del si ata të CIA-s që mendon vetëm si ta rreh atë apo këtë, por më ka dalur krejt ndryshe, i sinqerte”.