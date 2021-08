Ahmeti flet për kohën kur ishte në VV, thotë se kanë kërkuar ndihmë nga Devollët

Ai ka thënë se ishte linçuar nga VV-ja për këtë foto, por që nuk kishte shumë kohë kur ishte kërkuar nga të njëjtit që të kërkonte para tek Devollët.



“Nuk kam pasur kurrfarë relacioni në komunë me Devollët. Më ka kushtuar shumë. Edhe brenda VV-së më vunë në qendër të vëmendjes. Nuk mund të shpjegohesha. As nuk mund të dilja në TV. Nuk kisha strategji”, tregon ai.

Ahmeti ka deklaruar se me Blerim Devollin ishte njohur që nga koha kur Ahmeti ishte në FER, ndërkohë që tani ishte në pozitë të keqe pasi që kritikohej edhe brenda VV-së por edhe jashtë saj.

Ai ka thënë se nuk kishte strategji si të dilte nga kjo situatë dhe se e kujton si momentin më të keq në karrierë.

“Ata e dinin që kur duhej të kërkohej ndihmë isha unë ai që shkoja. Kemi kërkuar ndihmë. Për me na shtyp gjëra e kështu. Me financa nuk jam marrë kurrë në VV. Për me lyp dikujt ndihmë jom shku. Nuk ishte shumë që unë u kërkova të kërkoja para për VV-në. tash u bëra nifar i keqi njëfar njeriu që lidhet me oligarkë. E tash me homologim e krejt i bajsha unë. Ka qenë e padrejtë edhe për relacionet time me Blerimin, pasi e kemi respektuar njëri-tjetrin edhe më ka ndihmuar edhe në kohën sa isha në FER. Tash u duhej të bëhesha që nuk e njoh. Kjo është gjëja që më ka bërë më së shumti dëm në karrierë”, shtoi ai.