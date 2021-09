Ahmeti: A kam të drejtë t’i bëj kallëzim penal Qeverisë nëse lejon targa ilegale?

Po ashtu, palët janë pajtuar të vendosjen e etiketave ngjitëse në veturat që hyjnë nga Kosova në Serbi dhe anasjelltas.

Ahmeti pyet se a ka të drejtë si qytetar të dërgojë kallëzim penal për Qeverinë për lejimin e veturave me targa ilegale nëse kjo marrëveshje nuk është ndërkombëtare dhe nuk është e ratifikuar.

“Meqenëse kjo nuk është marrëveshje ndërkombetare dhe nuk është e ratifikuar a kam drejte unë si qytetar me dërgu kallëzim penal për qeverinë për lejimin e veturave me targa ilegale ne Republiken e Kosoves. Qeveria nuk ka të drejtë të vendos masa në kundërshtim me ligjet sepse është precedent i rrezikshëm.

Sa e di unë asnjë ligj nuk ka ndryshu. Pra një njeri prej Brukselit ka vendos me suspendu një pjesë të ligjit.

Në Republikë kjo nuk ec. Nesër me të njejtën logjikë a mundet zv kryeministri me suspendu dënimet për shpejtësi për Komunën e Gjilanit.