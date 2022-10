Aguero e krahason Haaland me Messin, thotë se norvegjezi do të vazhdojë thyerjen e rekordeve Sergio Aguero nuk ka kursyer lëvdatat për Erling Haaland, duke e krahasuar atë edhe me ikonën e futbollit, Lionel Messi. Aguero ka lavdëruar startin e jashtëzakonshëm të Haaland me fanellën e Manchester City. Rekordet që po i vendos Haaland, sipas Aguero, nuk janë gjithçka çka vjen nga norvegjezi. Argjentinasi beson se Haaland do të vazhdojë…