Aguero do të largohet nga Man City, zbulohen klubet e interesuara për të

Reprezentuesi i Argjentinës mbush 33 vjeç në qershor dhe do të largohet pas një dekade në Manchester City, transmeton lajmi.net.

Sipas Footmercato në Francë, agjenti i Aguero tashmë ka marrë pesë oferta zyrtare.

ESPN thotë se Juventusi është gjithashtu në garë, me Barcelonën dhe PSG-në.

Megjithatë, burimet spanjolle sugjerojnë që Barça nuk do të bëjë një ofertë, sepse trajneri, Ronald Koeman, nuk mendon se Aguero do të përshtatet me ekipin e tij.

Aguero bëri vetëm 14 paraqitje zyrtare për Manchester City këtë sezon, duke shënuar tri gola./Lajmi.net/