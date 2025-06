Agron Kuçi do të jetë kandidat i AAK-së për kryetar të Junikut Në një takim të mbajtur sot me strukturat e degës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Junik, u bë zyrtarizimi i kandidaturës së Agron Kuçit për kryetar të Komunës së Junikut. Në profilin e tij në Facebook, Haradinaj tha se Kuçi më herët ka udhëhequr Junikun me përkushtim, vizion dhe rezultate të prekshme. “Banorët…