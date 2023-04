Agron Bajrami dhe Petar Petkoviq në komisionin monitorues të zbatimit të marrëveshjeve të Brukselit e Ohrit

Ambasadori i Republikës së Kosovës në Bruksel, Agron Bajrami, do të jetë përfaqësuesi ynë në komisionin e monitorimit të marrëveshjeve Kosovës – Serbi, të arritura në Bruksel e Ohër.

Këtë e konfirmoi edhe Zyra e Kryeministrit të Kosovës, përmes një komunikate të para pak çasteve, përcjell lajmi.net.

Tutje, mësohet se Lajçak do të jetë kryesues i këtij komisioni, ndërsa i njëjti do të mbajë takime të rregullat në Bruksel.

“Komiteti do të mbajë takime të rregullta në Bruksel. Termat e Referencës pritet të finalizohen dhe miratohen në takimin e parë të Komitetit, i cili do të zhvillohet në javët në vijim, pas takimit të radhës të nivelit të lartë. Ndërkohë takimi i radhës i nivelit të lartë në procesin e dialogut është i planifikuar të mbahet në Bruksel, më datë 2 maj.”, thuhet ndër tjerash në njoftim.

Ditën e sotme është krijuar Komiteti i Përbashkët Monitorues i cili do të monitorojë dhe mbikëqyr zbatimin e Marrëveshjes Bazike për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë dhe Aneksin e Zbatimit të saj.

Siç parashihej dhe në pikën 6 të Aneksit të Zbatimit, Komiteti do të themelohej 30 ditë pas takimit të nivelit të lartë të Dialogut në Ohër, të mbajtur muajin e kaluar me datë 18 mars. Komiteti i Përbashkët i Monitorimit do të kryesohet nga Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Vendi ynë do të përfaqësohet nga ambasadori i Republikës së Kosovës në Bruksel, Agron Bajrami, ndërsa Serbia nga kryenegociatori Petkoviq.

