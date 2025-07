“Agonin nuk e ka vra rrufeja – Zyrtarët policorë u ngritën kur e panë që s’po lëviz” – Asdren Hoxha i përgjigjet avokatit të njërit prej policëve

Sot është publikuar një video ku shihen veprimet e Policisë së Kosovës ndaj të ndjerit Agon Zejnullahu, veprime të cilat po dyshohen që çuan në vdekjen e 27-vjeçarit.

Në T7 u lexua deklarata e avokatit të një prej policëve të arrestuar, Urim Vokshi që konstaton që “viktima nuk ka vdekur nga veprimet e zyrtarëve policorë”.

Atij iu përgjigj avokati i familjes Zejnullahu, Asdren Hoxha, ku tha se Agonin nuk e vrau rrufeja.

“Mendoj që nuk ja ka vlejtur me lexu hiç, por e lexove krijove një befasi dhe huti sesi dikush mundet me fol ashtu aq me hamendje e përmendësh. Agonin nuk e ka vra rrufeja, as nuk ka pasur goditje nga rrufeja, por nga goditjet e kundërligjshme që konsumojnë vepër penale”, ka thënë Hoxha.