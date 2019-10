Agnesa Vuthaj ka treguar linjat e veshur me fustanin e ngushtë.

Bukuroshja shqiptare, Agnesa Vuthaj, e ka realizuar një fotosesion të ri profesional, shkruan lajmi.net.

E veshur me një fustan të gjatë me ngjyrë të kuqe ajo ka marrë gjithë vëmendjen me format trupore të cilat i ka theksuar.

Agnesa njihet si një nga femrat e bukurosha shqiptare e cila nuk ka ndërhyrje estetike./Lajmi.net/