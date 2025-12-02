AGK reagon pas sjelljes agresive të Kurteshit ndaj gazetarëve: Ai është recidivist në sulmet ndaj mediave, VV ta ndalojë këtë praktike

Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, ka reaguar pasi anëtari i VV-së në KQZ ka penguar gazetarët në punën e tyre. AGK është shprehur e shokuar me sjelljen e tij “agresive”, dhe ka dënuar cenimin fizik të gazetarëve nga ana e tij. “Kjo sjellje është e papranueshme dhe AGK i bën thirrje KQZ-së që të ofrojë…

Lajme

02/12/2025 16:15

Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, ka reaguar pasi anëtari i VV-së në KQZ ka penguar gazetarët në punën e tyre.

AGK është shprehur e shokuar me sjelljen e tij “agresive”, dhe ka dënuar cenimin fizik të gazetarëve nga ana e tij.

“Kjo sjellje është e papranueshme dhe AGK i bën thirrje KQZ-së që të ofrojë kushte për raportim të papenguar të gazetarëve. Zoti Kurteshi është recidivist në sulmet ndaj gazetarëve dhe Vetëvendosje duhet ta ndalojë këtë praktikë”, ka shkruar AGK. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

December 2, 2025

KQZ mban mbledhjen e dytë për sot, në rend dite miratimi...

Lajme të fundit

Nuk i ndahen lëndimet, Mendy përsëri jashtë fushave

KQZ mban mbledhjen e dytë për sot, në...

“Laboratori 5” – Arrestohet edhe një person për...

S’e paguajti alimentacionin për fëmijët, dënohet me 1...