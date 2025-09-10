AGK: Prokuroria konfirmon se nuk pati vepër penale, vajzat e Presidentes nuk u xhiruan
Sipas AGK-së, në pamjet e publikuara nuk shihet asnjë fëmijë dhe as vajzat e presidentes, por vetëm dy automjete të Mbrojtjes së Afërt, njëra prej tyre e blinduar.
Xhirimet janë realizuar nga rruga, pra në një hapësirë publike. Këtë e ka konfirmuar edhe prokurori i rastit, Rrahim Podvorica, i cili urdhëroi lirimin e Mujit.
“Mua, kur më kanë njoftuar, ma kanë shpjeguar gjendjen. Më kanë thënë që këtu nuk ka vepër penale, sepse e ka bërë incizimin në vend publik. Në këto rrethana unë iu kam thënë që ta lirojnë personin në fjalë. Për momentin nuk ka pasur elemente që të hapet rast”, tha Podvorica.
AGK-ja ka dënuar mbajtjen e paligjshme për disa orë të kameramanit nga Policia e Kosovës dhe ka njoftuar se do të kërkojë hetime nga Inspektorati Policor i Kosovës.
Po ashtu, organizata ka dënuar fuqishëm sulmet e presidentes Vjosa Osmani dhe bashkëshortit të saj, Prindon Sadriu, ndaj mediave pas raportimit të rastit.
Postimi i plote:
Portali “Paparaci” e ka publikuar materialin e xhiruar të mërkurën në afërsi të shkollës prívate ku ndjekin mësimet dy vajzat e Presidentes Osmani.
Në pamjet e transmetuara nuk shihet asnjë fëmijë, dhe as vajzat e Presidentes. Aty ka vetëm xhirime të dy veturave të Mbrojtjes së Afërt të Presidentes Osmani, njëra prej tyre e blinduar.
Xhirimi nga kameramani Jetmir Muji është bërë nga rruga, në vend publik. Këtë e ka konfirmuar edhe prokurori i rastit që dha urdhërin për lirimin e Mujit, Rrahim Podvorica.
“Mua, kur më kanë njoftuar ma kanë shpjeguar gjendjen. Më kanë thënë që këtu nuk ka vepër penale, sepse e ka bërë incizimin në vend publik. Në këto rrethana unë iu kam thënë që ta lirojnë personin në fjalë. Për momentin nuk ka pasur elemente që të hapet rast. Në ato rrethana nuk ka pasur elemente të veprës penale”- ka thënë Podvorica për KALLXO.com
AGK-ja e dënon mbajtjen e paligjshme për disa orë të Mujit nga Policia e Kosovës, dhe do të kërkojë hetime nga Inspektorati Policor i Kosovës.
AGK-ja gjithashtu dënon fuqishëm sulmet e Presidentes Osmani, dhe Zotëriut të Parë, Prindon Sadriu ndaj mediave, pas raportimit të rastit.