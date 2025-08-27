AGK: Komunikata e Menaxhmentit të RTK-së është intimidim publik ndaj 6 redaktorëve
Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK) është shprehur i alarmuar me siç thuhet në reagim intimidimin publik ndaj 6 redaktorëve të RTK-së, nëpërmjet një komunikate publike të Menaxhmentit.
Në një deklaratë gjatë ditës, Menaxhmenti i RTK-së, mes tjerash thotë se “çdo deklarim i pabazuar në fakte, që përhap dezinformata duke dëmtuar integritetin e institucionit, nuk do të tolerohet tutje dhe të gjitha këto veprime do të trajtohen në përputhje me ligjin dhe rregulloret e RTK-së në fuqi”.
“Ky është një kërcënim i hapur për masa ndëshkimore ndaj 6 redaktorëve që dolën publikisht për të kundërshtuar largimin e tyre arbitrar nga ekrani i Transmetuesit Publik”, thuhet në reagimin e AGK-së.
“AGK-ja dënon fuqishëm veprimet arbitrare dhe të cenzurës nga ana e Menaxhmentit aktual, dhe vazhdon t’i përkrahë kolegët redaktorë në kërkesat e tyre për tërheqjen e vendimit që i largon nga drejtimi i emisioneve informative”, thuhet në reagim.