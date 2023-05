AGK: Gazetarët punojnë në kushte të mjerueshme të punës Shqetësuese për Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës mbeten edhe kushtet në të cilat punojnë gazetarë dhe shkelja e të drejtave të tyre në vendin e punës. Ndonëse puna e tyre është me rrezik të madh, gazetarët nuk kanë as sigurim shëndetësor e as pajisje të nevojshme për të raportuar nga zonat e rrezikut. Megjithatë, AGK-ja…