AGK dënon kërcënimin me jetë ndaj gazetarit Berat Buzhala, i bën thirrje Kurtit të ndal gjuhën linçuese ndaj medieve Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka reaguar pas kërcënimit me jetë që i është bërë gazetarit Berat Buzhala. AGK përmes një postimi në Facebook, ka shkruar se AGK e dënon fuqishëm këtë kërcënim me jetë dhe janë të alarmuar pas tij, shkruan lajmi.net. “Ai ka publikuar një mesazh që i ka ardhur në Facebook, nga…