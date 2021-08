Agjenti i Ronaldos takohet sot me drejtuesit e Juventusit, diskutohet e ardhmja e portugezit

Së fundmi interesim të fuqishëm për Ronaldon ka shfaqur skuadra e Man City, transmeton lajmi.net.

Sipas Romeo Agrestit, agjenti i futbollistit Jorge Mendes është i gatshëm të takohet me drejtuesit e Juventusit ku mund të merret ndonjë vendim për sulmuesin portugez.

L’agente di #CR7, Jorge Mendes, è pronto a incontrare in mattinata la dirigenza della #Juventus // CR7’s agent, Jorge Mendes, is ready to meet Juventus this morning 🔥🇵🇹 @GoalItalia @goal

— Romeo Agresti (@romeoagresti) August 26, 2021