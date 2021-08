Agjenti i Lukakut: Do dëgjoni edhe arsyet tona së shpejti

Chelsea e ka bërë prioritet nënshkrimin me belgun dhe javën e kaluar ofruan 100 milionë euro plus Marcos Alonso, që u refuzua nga Inter, transmeton lajmi.net.

Por, Chelsea ka përgatitur ofertën e re me vlerë 130 milionë euro, e mjaftueshme ta bindin klubin italian, derisa edhe Lukaku tani është i hapur për rikthimin në “Stamford Bridge”.

Agjenti i Lukakut ka bërë të ditur se do t’i tregojë të gjitha së shpejti.

“Do jeni në gjendje t’i dëgjoni arsyet tona së shpejti, megjithatë kjo rezulton”, tha ai.

Romelu Lukaku’s agent Federico Pastorello: “You'll be able to listen to our reasons soon, however this turns out”. 🔵 #CFC #Inter

Chelsea will have new direct talks with Inter board tomorrow – preparing the new official bid. #Lukaku

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2021