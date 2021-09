Agjenti i Jorginhos: Do të ishte një ëndërr për të që të kthehej në Itali

Përfaqësuesi i mesfushorit ka sugjeruar se ai mund të kërkojë të largohet nga Stamford Bridge para se të përfundojë kontrata e tij në 2023

Agjenti i Jorginhos, Joao Santos, i ka hapur derën një transferimi larg Chelseat, duke pretenduar se “do të ishte një ëndërr që ai të kthehej në Itali”.

Chelsea pagoi një tarifë fillestare prej 50 milion eurosh (69 milion dollarë) për të nënshkruar me Jorginhon nga Napoli në verën e vitit 2018, duke e lidhur atë me një kontratë pesëvjeçare.

Kjo marrëveshje do të skadojë në më pak se dy vjet, dhe Santos tani ka sugjeruar se ai mund të largohet nga Stamford Bridge para kësaj kohe.

“Ai ka një kontratë me Chelsean deri në [qershor] 2023,” tha Santos për Radio Bianconera. “Natyrisht, do të ishte një ëndërr për të që të kthehej në Itali, me shpresë pasi të fitonte Kupën e Botës.

“Ne do të duhet të shohim se si duket tregu brenda disa vitesh dhe cilat janë situatat e tjera.”

Interi dhe Roma kanë shfaqur një interesim për Jorginhon në të kaluarën por Juventusi është shpallur si destinacioni i tij më i mundshëm i ardhshëm nëse ai largohet ndonjëherë nga Chelsea.

Santos gjithashtu ka zbuluar se ‘Bianconerët’ bënë një lëvizje për italianin kur Maurizio Sarri ishte në krye në Allianz Stadium në 2019-20. Dyshja më parë punuan së bashku në Napoli dhe për një sezon në Chelsea, por Juve nuk ishin në gjendje të organizonin një ribashkim.

“Në të kaluarën, kur Sarri ishte trajner, kishte mundësi që Jorginho të vinte në Juventus,” tha Santos. “Drejtori i Juventusit bëri një qasje, ishte një mundësi.”

Sezoni i kaluar ishte padyshim më i miri i Jorginhos në Chelsea, pasi ai luajti një rol kyç në arritjen e tyre drejt lavdisë së Ligës së Kampionëve dhe një përfundimi në top-katër të Premier Ligës.

29-vjeçari gjithashtu ndihmoi Italinë të fitonte Kampionatin Evropian, duke çuar në sugjerime se ai mund të ishte një pretendent për Topin e Artë të këtij viti.

Santos mendon se e meriton të jetë në garë, dhe tha: “Unë mendoj se Jorginho ka një shans të mirë për të fituar Topin e Artë, sepse zakonisht mendojmë për Lionel Messin ose Cristiano Ronaldon, por askush nuk ka fituar aq shumë sa Jorginho këtë vit”, ka përfunduar agjenti i italianit. /Lajmi.net