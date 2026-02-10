Agjendë e ngjeshur, Kurti nuk udhëton sonte në Shkup për operën e Kosovës

10/02/2026 19:01

Ambasada e Kosovës në Shkup ka njoftuar se, për shkak të agjendës së ngjeshur, është anuluar pjesëmarrja e Kryeministrit në detyrë Albin Kurti në performancën e Operës së Kosovës, “Goca e Kaçanikut”.

Në njoftim theksohet ngjarja ishte planifikuar të mbahej sonte në Shkup.

Njoftimi i plotë: 

NJOFTIM
Për shkak të agjendës së ngjeshur, anulohet pjesëmarrja e Kryeministrit Kurti në performancën e Operës së Kosovës “Goca e Kaçanikut” e cila do të mbahet sonte në Shkup

