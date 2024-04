Agjenda e Kryeministrit Kurti për ditën e sotme Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, sot do të bëjë homazhe në Rakoc dhe në Kaçanik. Në Rakoc, do të shkojë te lapidari në Lagjen e Re, ndërsa në Kaçanik në Kompleksin Memorial “Varrezat e Dëshmorëve”, shkruan lajmi.net. Aty ai do të jetë që nga ora 09:00. Gjithashtu, që nga ora 11:30 do të…