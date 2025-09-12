Agjencia “Reuters” e shpërndan në botë lajmin për pezullimin e dialogut strategjik nga SHBA-ja
Reuters ka raportuar për lajmin e sotëm ku u bë e ditur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë pezulluar për një kohë të pacaktuar dialogun strategjik të planifikuar me Kosovën për shkak të shqetësimeve në lidhje me veprimet e qeverisë në detyrë të Albin Kurtit. Shtetet e Bashkuara kanë pezulluar dialogun mbi forcimin…
Shtetet e Bashkuara kanë pezulluar dialogun mbi forcimin e lidhjeve ekonomike dhe diplomatike me Kosovën për shkak të shqetësimeve se disa lëvizje nga qeveria e përkohshme kanë nxitur “tensione dhe paqëndrueshmëri”, tha të premten Ambasada e SHBA-së në Prishtinë.
Ambasada nuk specifikoi se cilat lëvizje kishin shkaktuar vendimin, por Uashingtoni më parë e ka akuzuar kryeministrin Albin Kurti për përkeqësimin e tensioneve në veriun e Kosovës me shumicë serbe dhe për vonimin e krijimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve parlamentare në shkurt, raporton Reuters.
“Shtetet e Bashkuara kanë pezulluar për një kohë të pacaktuar Dialogun e tyre Strategjik të planifikuar me Kosovën për shkak të shqetësimeve në lidhje me veprimet e qeverisë së përkohshme që kanë rritur tensionet dhe paqëndrueshmërinë”, tha deklarata e Ambasadës së SHBA-së.
“Veprimet dhe deklaratat e fundit nga Kryeministri i Përkohshëm Kurti kanë paraqitur sfida për progresin e bërë gjatë shumë viteve”, shtoi ajo.
Në përgjigje, qeveria e Kosovës tha se ishte e përkushtuar për paqen dhe stabilitetin në rajon.
“Ne gjithashtu mirëpresim kritikat. Sa herë që ato janë konkrete, ne bëjmë çdo përpjekje të mundshme për të përmirësuar dhe korrigjuar veprimet tona”, tha ajo në një deklaratë.
SHBA-të kanë qenë mbështetësi më i madh i Kosovës si politikisht ashtu edhe financiarisht, dhe vendimi për të pezulluar dialogun shënon një nivel të ri të ulët në marrëdhëniet dypalëshe.
Bashkimi Evropian, të cilit Kosova shpreson t’i bashkohet, vendosi sanksione ndaj vendit në vitin 2023 për nxitjen e tensioneve etnike në veriun me shumicë serbe.
Bashkimi Evropian i ka kërkuar Prishtinës të krijojë një shoqatë të komunave serbe për të lejuar vetëqeverisje më të madhe për serbët. Duke pasur frikë nga shkëputja, Kurti e ka hedhur poshtë propozimin dhe në vend të kësaj ka kërkuar të gërryejë autonominë e serbëve në veri.
Partia Vetëvendosje e Kurtit fitoi zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit, por nuk arriti të sigurojë një shumicë absolute dhe nuk ka qenë në gjendje të gjejë një partner koalicioni për të formuar një qeveri të re.
Kosova shpalli pavarësinë nga Serbia në vitin 2008, gati një dekadë pasi bombardimet e NATO-s dëbuan forcat serbe nga territori i saj.
50,000 serbët që jetojnë në veri të Kosovës nuk i njohin institucionet e Prishtinës. Shumica e shohin Beogradin si kryeqytetin e tyre dhe mbështeten tek ai për paga, pensione dhe kujdes shëndetësor.