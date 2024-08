Agjencia Kosovare e Privatizimit shpall valën e shitjes së aseteve me likuidim ShAL68 Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) shpall valën e shitjes së aseteve me likuidim ShAL68. Me këtë rast AKP fton investitorët dhe sipërmarrësit ambiciozë të shfrytëzojnë mundësinë e blerjes së pronave të shkëlqyeshme në lokacione të ndryshme dinamike në mbarë Kosovën. Shpallja do të jetë e hapur deri më datën 4 shtator 2024. Gjatë kësaj periudhe…